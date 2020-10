Ue: raggiunta intesa su candidatura nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala alla guida dell'Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori dell'Ue hanno raggiunto un'intesa su un candidato condiviso per la carica di prossimo direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). A quanto si apprende da un diplomatico Ue la scelta sarebbe ricaduta sulla candidata della Nigeria, l’ex ministro delle Finanze Ngozi Okonjo-Iweala. La 66enne nigeriana è stata la prima donna in Nigeria a ricoprire il ruolo di ministro delle Finanze tra il 2011 e il 2015 e ha una lunga carriera di economista nel campo dello sviluppo alla Banca mondiale. In precedenza l’Ue aveva già concordato di sostenere la candidatura di Okonjo-Iweala o quella della ministra del Commercio sudcoreana Yoo Myung-hee. (Beb)