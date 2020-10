Usa: Clinton, "patetica" la minaccia di pubblicare le mie e-mail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario di Stato Usa Hillary Clinton ha definito l'impegno del suo successore, Mike Pompeo, a pubblicare altre sue e-mail prima dell'elezione come "patetico", insistendo sul fatto che non c'è nulla di importante nelle sue comunicazioni inedite. In un'intervista con Kara Swisher del "New York Times", l'ex candidata democratica alla presidenza ha sminuito il nuovo attacco, iniziato dal momento in cui il presidente Donald Trump ha ricominciato a menzionarla nei suoi comizi durante le ultime settimane della campagna elettorale. Nonostante il nome di Clinton non sia candidata alle elezioni presidenziali del 3 novembre, Trump ha chiesto che il dipartimento di Giustizia continui a indagare su di lei e ha espresso il suo disappunto per il fatto che il dipartimento di Stato non abbia pubblicato altre email dal server privato che Clinton ha usato mentre dirigeva il dipartimento.(Nys)