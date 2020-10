Covid: disordini a Milano contro Dpcm, lancio di sassi e petardi contro sede Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stanno verificando dei disordini a Milano nei pressi di Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale. Una frangia violenta di manifestanti riunitisi in piazzale Loreto intorno alle 20.30 per protestare contro le restrizione anti-covid dell’ultimo Dpcm, ha iniziato a lanciare sassi e petardi in direzione del grattacielo in via Melchiorre Gioia. Per respingere e far disperdere i contestatori le forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno sparato alcuni lacrimogeni. (Rem)