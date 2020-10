Usa-Venezuela: inviato di Trump tentò di convincere Maduro a lasciare il potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già ambasciatore in Germania e direttore ad interim dell’Intelligence nazionale, il diplomatico era stato impiegato dall’amministrazione Trump alla fine dello scorso anno come inviato speciale per i colloqui di pace tra Serbia e Kosovo, culminati lo scorso 4 settembre in un accordo per la normalizzazione delle relazioni economiche firmato proprio a Washington. Quanto al Venezuela, Trump aveva già chiesto pubblicamente a Maduro di dimettersi lo scorso anno, dopo il riconoscimento da parte di Washington di Juan Guaidò, leader dell’opposizione ed ex presidente dell’Assemblea nazionale, come legittimo capo dello Stato venezuelano. Una posizione salutata con grande favore da ambienti della destra statunitense e in particolare dalla nutrita comunità ispanica della Florida (uno degli Stati il cui voto è considerato cruciale per l’esito delle prossime elezioni), ma sulla quale è mancata la convergenza di molti Paesi occidentali. (Nys)