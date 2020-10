Kosovo: premier Hoti, massimo rigore su responsabili trasferimento denaro pubblico a società privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coloro che abusano del proprio potere nel pubblico in Kosovo non hanno spazio nelle istituzioni. Lo ha detto il primo del Kosovo Avdullah Hoti commentando oggi la notizia data dai media kosovari del trasferimento illegale di oltre due milioni di euro dal Tesoro a una società privata. "Coloro che abusano delle loro posizioni non hanno posto nelle istituzioni pubbliche e usciranno in superficie come topi", ha dichiarato Hoti. Il capo del governo di Pristina ha aggiunto che il ministro delle Finanze Hykmete Bajrami sta lavorando per garantire che le istituzioni giudiziarie indaghino in relazione al caso che ha avuto origine nel suo ministero. (Alt)