Nord Macedonia-Kosovo: premier Hoti oggi a Skopje per colloqui con omologo Zaev

- Il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti si reca oggi in visita in Macedonia del Nord per un colloquio con l'omologo macedone, Zoran Zaev. I due capi di governo avranno un colloquio bilaterale alle 14. Durante la sua visita a Skopje, il primo ministro del Kosovo incontrerà anche il presidente Stevo Pendarovski, il presidente del parlamento Talat Xhaferi ei leader dei partiti politici che rappresentano gli albanesi nella Macedonia del Nord. (Alt)