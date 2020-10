Kosovo: incontro leader partiti di governo, focus su presidenza e accuse tribunale Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei tre partiti della coalizione al governo si sono incontrati oggi per discutere l'elezione del nuovo presidente del Kosovo e della conferma delle incriminazioni del tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) dell'Aia. Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, rivolgendosi ai media dopo l'incontro con Isa Mustafa, presidente della Lega democratica del Kosovo (Ldk) e Famtir Limaj, del movimento Nisma, ha detto che i tre hanno discusso della ripresa economica, del loro candidato alla carica di presidente e dei potenziali capi d'accusa del Tribunale speciale dell'Aia. Alcuni esperti legali affermano che il Tribunale speciale dell'Aia ha esaurito un termine legale di sei mesi e si prevede che decida oggi se archiviare o confermare le accuse per crimini di guerra contro il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, e il leader del Pdk, Kadri Veseli, per il loro ruolo passato di comandanti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Haradinaj commentando le accuse ha detto: "Il Kosovo è sempre stato dalla parte giusta della giustizia. Noi crediamo nella giustizia e la giustizia ha sempre dimostrato che la guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Kla) è stata una giusta causa", ha detto Haradinaj, aggiungendo che il Kosovo dovrebbe aiutare coloro che dovessero subire le accuse dei tribunali dell’Aia. (segue) (Alt)