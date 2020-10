Balcani: 30 ottobre summit in video conferenza su mini area Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei paesi dei Balcani occidentali si riuniranno in video conferenza venerdì 30 ottobre per un summit dedicato all'iniziativa di cooperazione regionale nota come mini Schengen. Non è ancora stata ufficializzata la partecipazione del Kosovo al summit, dopo che l'accordo firmato a Washington dal premier kosovaro Avdullah Hoti e dal presidente serbo Aleksandar Vucic per la normalizzazione dei rapporti economici tra i due paesi prevede anche l'inclusione di Pristina alla mini Schengen. Durante la recente visita di Hoti a Skopje, inoltre, il primo ministro macedone Zoran Zaev ha auspicato l'inclusione del Kosovo in tutte le iniziative di cooperazione economica nei Balcani. L'iniziativa per un'una mini area Schengen nei Balcani è stata lanciata dal presidente serbo Vucic e dai premier di Albania e Macedonia del Nord, Edi Rama e Zaev. (Alt)