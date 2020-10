Usa: coronavirus, Michael Jordan apre la seconda clinica per comunità disagiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Jordan, celebre giocatore di basket statunitense, ha aperto una seconda clinica medica con sede a Charlotte, in Carolina del Nord, con l'obiettivo di servire le comunità non assicurate e sottoassicurate in mezzo all'aggravarsi della pandemia Covid-19. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Jordan, che è presidente del team Nba di Charlotte, gli Hornets, ha aperto la nuova clinica questo mese nella comunità di North End della città, in collaborazione con Novant Health, un fornitore di servizi sanitari senza scopo di lucro. Jordan e Novant avevano già aperto una prima clinica, la Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic, in aprile. La prima sede è stata trasformata in un centro di valutazione respiratoria durante la pandemia di coronavirus per aiutare lo screening delle infezioni.(Nys)