Ambiente: Assemblea capitolina su emergenza clima, approvati odg rifiuti, acqua e mobilità

- Terminata con tanti ordini del giorno approvati la seduta tematica dedicata all’emergenza ambientale dell’Assemblea capitolina. La lista è lunga ed eterogenea. Si va dal concedere contributi a tutti i cittadini romani, senza limitazioni Isee, per l'acquisto di veicoli elettrici al risolvere le controversie per avviare al più presto i cantieri della preferenziale di viale Marconi, su cui il Campidoglio ha già investito 4,5 milioni. Dal lavorare con il Mit per ottenere il finanziamento diretto della tramvia Tva ai poteri speciali per realizzarla entro il Giubileo del 2025, passando dalla richiesta al Governo di utilizzare parte delle risorse del Recovery Fund per finanziare le opere contenute nel Pums relative alle linee infrastrutturali del trasporto rapido di massa. Gli odg approvati che adesso impegneranno la sindaca di Roma, Virginia Raggi e la sua Giunta sono principalmente del M5s. Come anche l’odg che impegna l'amministrazione affinché tutti gli edifici di proprietà comunale nei quali viene erogato il servizio di riscaldamento degli ambienti vengano dotati di attestato di prestazione energetica, sottoscrivendo convenzioni ad hoc con le categorie di professionisti abilitati all'emissioni delle certificazioni. (segue) (Rer)