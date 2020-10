Ambiente: Assemblea capitolina su emergenza clima, approvati odg rifiuti, acqua e mobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pentastellati hanno anche approvato un documento di indirizzo dai toni molto generali per raccogliere le richieste delle associazioni ambientaliste intervenute oggi, Fridays for future e Fare Verde: tra le richieste a Raggi e ai suoi assessori la chiusura del ciclo dei rifiuti, l'aumento della raccolta differenziata porta a porta, il proseguimento dell'attività di contrasto alle perdite di acqua su tutta la rete idrica gestita da Acea con l'obiettivo di ridurre le perdite al 20 per cento nel corso dei prossimi anni, a porre come prioritarie le opere indicate nel Piano urbano della mobilità sostenibile nelle trattative con ii Governo nazionale. E ancora, si impegna il Campidoglio all'attuazione di interventi di riforestazione urbana, alla realizzazione del Piano del verde urbano di Roma Capitale; all'incrementazione del lavoro agile (o smart working) sia in ambito pubblico che privato per ridurre la quantità di gas inquinanti emesse dai mezzi utilizzati nel percorso casa-lavoro, all'adozione per Roma di un piano di adattamento climatico allo scopo di fronteggiare per tempo nuovi eventi estremi, a presentare il Paesc - Piano d'azione per l'energia ed il clima - entro la fine della consiliatura, a promuovere presso tutte le sedi istituzionali azioni volte a una drastica riduzione degli allevamenti intensivi e a promuovere presso le sedi istituzionali competenti azioni volte al divieto di utilizzo di pesticidi in ambito urbano e agricolo. (segue) (Rer)