Usa: sondaggio Nyt/Siena, Trump in vantaggio di un punto su Biden in Texas

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mantiene un vantaggio di un punto percentuale in Texas sul candidato alla presidenza del partito democratico, Joe Biden. A dirlo è un nuovo sondaggio del New York Times/Siena College, pubblicato oggi. Secondo le rilevazioni, il 47 per cento dei probabili elettori del Texas preferisce Trump, mentre il 43 per cento sostiene Biden. Un ulteriore 10 per cento favorisce altri candidati o è indeciso. Il vantaggio di Trump di 4 punti percentuali è all'incirca in linea con la sua performance nella precedente versione del sondaggio del Times/Siena, condotto il mese scorso, che lo ha mostrato con un vantaggio di 3 punti su Biden. I risultati dell'ultimo sondaggio Times/Siena sono anche in linea con la media RealClearPolitics dei recenti sondaggi del Texas, che ora ha Trump con 3,2 punti percentuali di vantaggio su Biden. Trump ha vinto i 38 voti elettorali del Texas con 9,2 punti percentuali nel 2016. Il Partito democratico non vince in questo Stato dai tempi di Jimmy Carter, nel 1976. Il sondaggio Times/Siena è stato condotto dal 20 al 25 ottobre, su 802 probabili elettori del Texas con un margine di errore di campionamento di più o meno 3,8 punti percentuali.(Nys)