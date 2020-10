Siria: attacco aereo a Idlib, Msf cura decine di vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Siria un attacco aereo ha colpito un'area densamente abitata nel governatorato di Idlib. I media locali parlano di oltre 75 morti e 135 feriti, trasferiti in due ospedali. Uno di questi, co-gestito da Medici senza frontiere (Msf) ha ricevuto undici feriti, di cui uno è deceduto all'arrivo. Lo riferisce un comunicato stampa. "Al momento dell'attacco, il team del vicino ospedale co-gestito da Msf ha attivato il piano di emergenza per grandi afflussi di feriti", afferma Cristian Reynders, capo progetto Msfper la Siria nord-occidentale. "Subito dopo, abbiamo iniziato a ricevere pazienti gravemente feriti che necessitavano di interventi chirurgici. Due di loro avevano arti gravemente danneggiati che abbiamo dovuto amputare e gli altri avevano bisogno di cure urgenti". L'attacco aereo è avvenuto in un'area vicino al confine tra Siria e Turchia dove solitamente il conflitto non è attivo. Molti dei siriani sfollati erano fuggiti lì durante l'ultima offensiva militare in Siria nord-occidentale, pensando che la violenza non avrebbe raggiunto quest'area. Gli ospedali di Idlib hanno continuato a ricevere vittime ore dopo l'attacco. Oltre all'intervento nell'ospedale co-gestito, Msf ha donato un kit chirurgico predisposto per 50 interventi a un'altra struttura sanitaria che ha accolto 90 dei feriti. "Gli ospedali in questa specifica area del governatorato di Idlib non sono abituati a ricevere feriti di attacchi aerei", aggiunge Reynders di Msf. "Si trovano in una zona considerata relativamente sicura dalle persone che vi abitano. Un attacco in quest'area è davvero preoccupante". È la terza volta nelle ultime due settimane che le strutture co-gestite da Msf a Idlib ricevono feriti a seguito di attacchi aerei. In due di queste occasioni, le strutture hanno attivato i piani d'emergenza per trattare un ingente afflusso di feriti. "Gli attacchi aerei nel nord-ovest della Siria sono continuati vicino alla linea del fronte da quando è stato firmato l'ultimo cessate il fuoco nel marzo 2020", spiega Reynders di Msf. "Ma il fatto che siano aumentati di frequenza nelle ultime settimane e che ora stiano colpendo aree considerate sicure del governatorato di Idlib è preoccupante". Questo picco di violenza, in una regione della Siria che ospita oltre 1 milione di sfollati interni, avviene mentre il sistema sanitario è già colpito dalla pandemia di Covid-19. "C'è un vero senso di emergenza qui, sia sul fronte del contesto umanitario, sia dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, sia per la situazione generale causata dal conflitto", conclude Reynders. "La somma di tutti questi elementi complica ulteriormente quella che era una situazione già difficile nell'area di Idlib".(Com)