Brasile: ambasciatore a Brasilia Francesco Azzarello, paese "strategico" per l'Italia

- Il Brasile è un paese strategico per l'Italia. Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia a Brasilia Francesco Azzarello, intervenendo all'evento "Il Brasile visto dagli Alumni della Luiss", organizzato in videoconferenza dall'ateneo romano in occasione della presentazione del libro "La terra del futuro: il Brasile dalla crisi alla crescita economica" di Lorenzo Trapassi, diplomatico attualmente capo segreteria dell'ambasciatore d'Italia a Berlino, già funzionario presso l'ambasciata italiana a Brasilia. Nella sua fotografia del paese Azzarello ha evidenziato che nel 2019 il Brasile era nona economia del mondo appena dietro l'Italia, con un settore finanziario solido, una matrice energetica varia e tra le più verdi del mondo, riserve internazionali consistenti e una solida bilancia commerciale. "La previsione per la performance del Pil nel 2020, in calo tra il 4 e il 5 per cento non è male considerando altri paesi", ha dichiarato. "Il paese è ricco di materie prime e tra i primi paesi al mondo per produzione zootecnica e agroalimentare, oltre a essere il primo paese per diffusione di telefonia mobile", ha affermato il diplomatico. Tuttavia "non mancano criticità relative alla sostenibilità del debito pubblico, all'inflazione e alla disoccupazione in crescita", senza contare la profonda diseguaglianza sociale con "metà della popolazione che vive con cifre irrisorie". "Per l'Italia il Brasile è strategico. Ci sono 32 milioni italo-discendenti e l'italianità pervade la società. Ci sono 630 mila italiani residenti e un migliaio di filiali di società italiane. L'Italia, inoltre, è amatissima dai brasiliani", ha detto l'ambasciatore.(Res)