Covid: Regione Lazio, chiusa manifestazione di interesse per tamponi ai privati

- "Si è chiusa questa sera come preventivato la manifestazione di interesse rivolta ai laboratori privati per garantire a un prezzo calmierato l'esecuzione di tamponi molecolari". Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Vi è stata una buona adesione - si legge nella nota - ed ora la commissione tecnica, sotto la supervisione dell'Istituto Spallanzani, si metterà subito a lavoro per verificare congruità tecniche, produttive e qualitative oltre alle condizioni economiche".(Com)