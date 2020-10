© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il governo deve "ascoltare una protesta civile, mentre invece non è tollerabile quella che strumentalizza la rabbia e la disperazione per creare disagio sociale e scontro sociale. Il governo provi a valutare se qualche correzione" al Dpcm "ci potrà essere nei prossimi giorni", ha chiarito al Tg3. (Rin)