Mali-Italia: vice ministra Del Re ricevuta da presidente transizione, "sosteniamo processo politico in atto" (2)

- Successivamente la vice ministra è stata ricevuta da Zeiny Moulaye, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con cui sono stati discussi diversi temi d'interesse comune, nonché i necessari adempimenti per l'apertura dell'ambasciata italiana a Bamako deliberata dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre. "L'apertura dell'ambasciata consentirà il rafforzamento di tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali, inclusi quelli economico-commerciali, culturali, scientifici e universitari." – ha detto Del Re. In giornata, presso l'ufficio di progetto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a Bamako, la vice ministra ha incontrato alcune organizzazioni della società civile (Osc) italiane che operano in Mali. L'incontro, prosegue la nota, ha permesso uno scambio di opinioni sulle attività delle Osc italiane nel Paese e sulle strategie di intervento a lungo termine nel solco degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Infine, la vice ministra si è recata presso la delegazione dell'Unione europea a Bamako per incontrare il capo delegazione, Bart Ouvry, il capo della missione Eucap, Philippe Rio e della missione Eutm, generale Frantisek Ridzak. "L'Italia sostiene il rafforzamento delle attività delle missioni dell'Ue in Mali. Si tratta infatti di strumenti molto significativi dello sforzo internazionale a supporto della stabilizzazione della regione", ha detto la vice ministra. (Com)