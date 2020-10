Ambiente: Assemblea capitolina su emergenza clima, approvati odg rifiuti, acqua e mobilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato all'unanimità anche un ordine del giorno a prima firma del consigliere di Sinistra X Roma, Stefano Fassina, firmato da tutti i capigruppo di opposizione e poi sottoscritto anche dalla maggioranza, che impegna la sindaca e la Giunta, oltre a garantire l'attuazione delle azioni indicate sempre nella mozione 93/2019, anche all'istituzione dell'Osservatorio permanente previsto dalla deliberazione 129/2014, ad assicurare la trasparenza sui dati della raccolta differenziata effettiva e provvedere al decentramento della gestione di Ama con l'impegno a supplire alla carenza impiantistica mediante l'implementazione di un sistema di economia circolare anziché attraverso termovalorizzatori. L'odg inoltre manifesta la necessità di ridiscutere, in merito al tema della crisi idrica, la politica industriale e finanziaria di Acea che, si legge, "invece di avviare un massiccio piano di ristrutturazione della rete idrica esistente, responsabile di gravi perdite, che nel Lazio sono pari al 44 per cento (ogni 100 litri immessi in rete 44 se ne disperdono), continua a preferire investimenti in controversi progetti di potabilizzazione del Tevere e aumento dei prelievi alle fonti". (Rer)