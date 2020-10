Bolivia: revocato ordine di cattura nei confronti di Evo Morales (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proiezioni costruite sulla base delle percentuali ufficiali assegnano al partito di Morales e Arce 21 seggi su 36 al Senato, e 73 seggi su 130 alla Camera dei deputati. I dati ufficiali assegnano ad Arce un vantaggio superiore a quello pronosticato dai primi exit poll, che parlavano di un consenso compreso tra il 52 e il 53 per cento. Il presidente eletto assumerà l'incarico il prossimo 8 novembre. "In conformità con la Costituzione e la legge si procederà con il giuramento e l'insediamento del presidente eletto, Luis Arce Catacora, il prossimo 8 novembre in un atto solenne all'Assemblea legislativa. Chiediamo a tutti i boliviani di essere presenti quel giorno in Plaza Murillo, presso la sede del governo", ha detto Copa parlando in conferenza stampa. In precedenza, il presidente del Tse, Salvador Romero, aveva chiarito che l'insediamento sarebbe avvenuto entro i primi quindici giorni di novembre. (segue) (Brb)