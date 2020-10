Scuola: Toccafondi (Iv) a "Nova", con doppi turni si arriverà a decongestionare mezzi di trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i doppi turni nelle scuole vanno a diminuire le percentuali della didattica a distanza, va benissimo. In questo modo, si arriverà a decongestionare i mezzi di trasporto. Lo ha sottolineato ad "Agenzia Nova" Gabriele Toccafondi, deputato di Italia viva e segretario della commissione Cultura, Scienza e Istruzione di Montecitorio. "Sarà complicato organizzarsi per i docenti - ha proseguito il parlamentare - ma se i doppi turni rappresentano un’alternativa alla didattica a distanza, noi siamo assolutamente favorevoli. Abbiamo visto nei famosi 100 giorni di didattica a distanza tanti, troppi ragazzi in difficoltà perché non hanno gli strumenti adeguati, perché non hanno connessione e perché stare davanti ad un telefonino o ad un pc non è lo stesso che stare di fronte ad un insegnante. Dunque - ha concluso Toccafondi - tutto ciò che previene la didattica a distanza è da percorrere". (Rin)