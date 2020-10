Sardegna: anche l'ospedale Marino di Alghero ospiterà pazienti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'ospedale Marino di Alghero ospiterà pazienti positivi al Covid. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. "La Sardegna affronta un'emergenza senza precedenti a causa del diffondersi del Covid - ha spiegato Nieddu -. La crescita della curva epidemiologica sta avendo un impatto importante sulle nostre strutture sanitarie per il crescente numero di persone che necessitano di assistenza ospedaliera. Questo ci ha portato e ci sta portando a prendere decisioni urgenti e riorganizzare i servizi per poter dare risposte rapide ed efficaci". "Il Marino - precisa Nieddu - è stato individuato in quest'ottica. Il presidio ha tutto ciò che serve per l'assistenza dei pazienti affetti da coronavirus che necessitano di cure ospedaliere e nel nord-ovest è la struttura più adeguata a svolgere una funzione di supporto agli ospedali già in prima linea per l'emergenza". (segue) (Rsc)