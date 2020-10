Sardegna: anche l'ospedale Marino di Alghero ospiterà pazienti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ipotesi del Marino rappresenterebbe una soluzione temporanea, legata all'eccezionalità del momento, da adottare con l'unico scopo - prosegue l'esponente della giunta Solinas - di salvare vite umane. Avrebbe comunque un'impostazione con un'attivazione modulare e progressiva dei posti letto Covid, che tenga conto delle reali necessità. Si partirà con un piano dell'ospedale con accessi e percorsi dedicati. Ai pazienti del Marino non affetti da Covid continuerà a essere garantita tutta l'assistenza di cui hanno bisogno, in sicurezza grazie alla separazione delle aree all'interno del nosocomio. Le altre patologie non sono sparite con la pandemia e questo fattore è un paradigma per tutte le nostre decisioni. Chi, in queste ore, a fronte di una scelta di buonsenso preferisce seminare allarmismo, lo fa strumentalizzando il virus in modo irresponsabile". (segue) (Rsc)