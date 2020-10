Medio Oriente: inviato Mladenov sollecita Ramallah a riprendere coordinamento sicurezza con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Nickolay Mladenov, ha invitato l’Autorità nazionale palestinese (Anp) a riprendere il coordinamento della sicurezza con Israele, durante un incontro virtuale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ramallah ha cessato di coordinarsi con Israele lo scorso maggio, in segno di protestare contro i piani israeliani di annettere aree della Cisgiordania. Nel quadro dello stop al coordinamento con Israele, l'Anp ha rifiutato di accettare le entrate fiscali raccolte da Israele e successivamente erogate a Ramallah. Queste entrate costituiscono una quota importante del bilancio palestinese. "Faccio appello alla leadership palestinese affinché riprenda il suo coordinamento con Israele e accetti le entrate - denaro che appartiene al popolo palestinese e non può essere sostituito da finanziamenti di donatori", ha aggiunto Mladenov. Il rifiuto dell'Anp di accettare le entrate fiscali ha portato a ritardare o tagliare gli stipendi in tutta la Cisgiordania e ha inferto un grave colpo all'economia palestinese nel pieno della pandemia di coronavirus. "La vitalità dell'Autorità palestinese è gravemente minata da una crisi economica e fiscale che è stata esacerbata dalla decisione palestinese di porre fine al coordinamento civile e di sicurezza con Israele", ha affermato Mladenov. Il diplomatico ha chiesto a Israele di "facilitare la libera circolazione dei lavoratori e delle merci palestinesi tra Israele e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza".(Res)