Ue: Gentiloni, giusto e necessario spendere per far fronte a situazione posta da pandemia

- E' giusto e necessario spendere per far fronte alla situazione difficilissima posta dalla pandemia. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, alla video conferenza dal titolo "L'Europa al bivio dopo lo choc. Road to Recovey: ever closer Union o convivenza forzata?" della Fondazione Corriere della Sera. "Io credo vada colta l'impostazione di fondo" della risposta europea alla crisi "che è molto semplicemente quella di dire: 'Noi abbiamo preso alcune decisioni, nelle prime settimane della crisi, che hanno consentito stabilità ai mercati finanziari, flessibilità delle regole e che quindi hanno liberato i diversi paesi consentendo loro di spendere" e che tutto questo "era giusto e necessario ed è tuttora giusto e necessario spendere per far fronte alla situazione difficilissima che la pandemia ha provocato", ha detto. "Quando facciamo un debito comune per quasi mille miliardi" si arriva a raggiungere altri due obiettivi secondo il commissario. Primo, "vogliamo qualità in questa ripresa", qualità declinata nella transizione verde e digitale, e "non a caso abbiamo messo soglie di investimenti" su questi campi, e nelle "raccomandazioni che facciamo a ciascun paese". Quindi, non si tratta "semplicemente di tornare all'economia di fine 2019, ma di usare questa possibilità per trasformare le nostre economie". Secondo, con questa operazione la Commissione europea diventa "uno degli attori finanziari principali finanziari e questo rafforzerà il ruolo dell'euro". (Beb)