Germania-Stati Uniti: ministro Esteri Maas, accettare declino impegno globale Usa

- Qualunque sia l'esito delle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti il 3 novembre prossimo, “dovremo riconciliarci con il declino dell'impegno degli Usa nel mondo”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, secondo cui “soltanto se l'Europa continuerà a investire nella sua sicurezza e nelle sue capacità congiunte, potremo rimanere partner attraenti per gli Stati Uniti”. Per il ministro degli Esteri tedesco, “si deve restare calmi per prepararsi all'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti”. Le istituzioni del paese “meritano fiducia, in particolare dalla Germania, che deve ringraziare gli Usa per la sua libertà e democrazia”. Maas ha proseguito: “Abbiamo appreso dagli Stati Uniti che la democrazia dipende dalle regole ed è più di un one man show”. Secondo il ministro degli Esteri tedesco, Ue e Stati Uniti “condividono il credo nella libertà e nella dignità individuale”. In tale contesto, “di fronte alla Cina, la cooperazione transatlantica è un'opportunità per il rinnovamento, fondato su regole del gioco globali”. Dopo le elezioni presidenziali, ha concluso Maas, la Germania presenterà agli Stati Uniti “delle proposte”. (Geb)