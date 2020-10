Paraguay: erano diretti in Italia i sette migranti trovati morti in un container proveniente dalla Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sette cadaveri ritrovati venerdì scorso in un container di fertilizzanti nella capitale del Paraguay, Assunzione, corrisponderebbero a migranti magrebini che avevano come obbiettivo arrivare a Milano. La tragica storia viene ricostruita oggi dal quotidiano "Abc" in base alla testimonianza di un conoscente, Ismail Maouchi, che afferma che i sette si sono nascosti all'interno del container in Serbia, nella città di Sid, 115 chilometri a nord di Belgrado, mentre questo veniva trasportato in treno. I migranti si sarebbero quindi introdotti nella convinzione che il contenitore fosse diretto a Milano, senza sospettare che la merce con la quale viaggiavano fosse destinata invece ad imbarcarsi nel porto della capitale serba per poi affrontare un lunghissimo tragitto fino in Paraguay, previo scalo in Egitto, Spagna e Argentina. "Pensavano che il treno fosse diretto in Italia e che il tragitto sarebbe stato corto, al massimo 10 ore, molti migranti lo avevano già fatto", ha affermato Maouchi. Erano "migranti in cerca di una vita migliore" ha aggiunto. (segue) (Abu)