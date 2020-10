Paraguay: erano diretti in Italia i sette migranti trovati morti in un container proveniente dalla Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maouchi ha rivelato quindi l'identità dei sette migranti deceduti in Paraguay. Si tratterebbe di due cittadini algerini: Zugar Hamza e Sidahmed Ouherher; quattro cittadini marocchini: Rachid Sanhaji, Mohamed Hadoun, Ahmed Belmiloudi e Said Rachir; e un cittadino egiziano, Yessa Aymen. Secondo ricostruzioni effettuate dagli inquirenti il container proveniente dalla Serbia è salpato lo scorso 22 luglio dal porto di Belgrado per arrivare lunedì 19 al porto privato di Terport, pochi chilometri a sud della capitale Assunzione, dopo aver fatto scalo anche nel porto di Buenos Aires. Il proprietario della merce, segnala il quotidiano "Abc", è un commerciante di nome Vernon Rempel. All'interno del container erano stati rinvenuti effetti personali, cellulari, zaini, e cibo, tutti elementi che secondo le autorità indicavano che si trattasse di "persone preparate ad affrontare un viaggio non lungo". I sette corpi ormai in avanzato stato di decomposizione erano stati rinvenuti all'interno del container parcheggiato dopo che era stata sporta una denuncia riguardante il forte odore proveniente dal contenitore sigillato. (Abu)