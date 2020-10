Covid: Ryan (Oms), risposta in Europa è ancora "molto indietro" rispetto a contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta dei governi alla diffusione del coronavirus in Europa è ancora "molto indietro" rispetto a quella che avrebbe dovuto essere. Lo ha detto oggi Michael J. Ryan, direttore esecutivo del Programma di emergenza sanitaria dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). "Dobbiamo anticipare questo virus e poi mantenerci al passo. A volte in una gara puoi usare determinate tattiche in un determinato momento. In questo momento, siamo molto indietro rispetto al virus in Europa", ha detto Ryan. "Quindi anticiparlo richiederà una seria accelerazione in quello che facciamo e forse una natura molto più completa delle misure che saranno necessarie per recuperare e superare questo virus", ha aggiunto il rappresentante dell'Oms. (Res)