Piemonte: garante detenuti, vaccini antinfluenzali anche in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l’avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale in Piemonte, in accordo con la rete dei garanti comunali piemontesi, ho chiesto all’assessore regionale alla Sanità e al presidente della quarta Commissione consiliare di considerare la categoria dei detenuti come prioritaria”. Lo ha annunciato, in Regione Piemonte, il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Bruno Mellano. Nei tredici istituti penitenziari del Piemonte ci sono poco meno di 4.300 detenuti e “le dinamiche che li caratterizzano – sottolinea Mellano – sono sensibili alle paure, ai timori e alle tensioni proprie di una vita di comunità obbligata, dove è prevedibile che i primi raffreddori e sintomi influenzali siano letti come possibili segnali di un più grave contagio e portino alla richiesta spasmodica di assistenza e di presa in carico da parte dei presidi sanitari regionali interni alle carceri”. “Una campagna consapevole e informata di vaccinazione antinfluenzale, pur su base volontaria – evidenzia – potrebbe creare i presupposti per un’ordinata gestione della fase invernale e dei suoi malanni di stagione, anche in presenza di un fantasma inquietante come l’emergenza sanitaria da Covid”. (segue) (Rpi)