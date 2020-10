Piemonte: garante detenuti, vaccini antinfluenzali anche in carcere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle indicazioni del Ministero della Salute, e in considerazione dell’emergenza epidemiologica, quest’anno la vaccinazione è fortemente raccomandata ai cittadini nella fascia di età oltre i 60 anni e per tutti gli adulti con patologie a rischio. “Si tratta di un target molto numeroso all’interno degli istituti penitenziari piemontesi, che è già di per sé un gruppo sociale speciale, poiché si tratta di cittadini che non si possono autonomamente organizzare nella tutela della propria salute – osserva Mellano –. Il numero di vaccini necessari per la comunità penitenziaria è relativamente molto piccolo se inquadrato nelle quantità di vaccini prevista per la nostra Regione, circa 1.100.000, acquistate con l’intento di allargare il più possibile il numero delle persone che si vaccinano”. “Come garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – conclude – ho convintamente richiesto che vengano considerati, oltre ai detenuti, anche i 40 internati nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) e i 75 trattenuti nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Crp) di Torino”. (Rpi)