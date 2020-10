Camerun: attacco alla scuola di Kumba, decine di donne protestano a Yaoundé (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all'attacco, definito dal governo di Yaoundé "terroristico e barbaro", sui social media ha iniziato a circolare l'hastag EndAnglophoneCrisis che invita a denunciare gli attacchi e sollecita il governo a risolvere la crisi che dl 2016 ad oggi ha colpito centinaia di migliaia di persone. Commentando l'accaduto, ieri il ministro delle Comunicazioni, René Emmanuel Sadi, ha attribuito la responsabilità dell'attacco ai separatisti angolofoni, precisando che le sei vittime erano di età compresa tra i 9 e i 12 anni, mentre le Nazioni Unite avevano riferito in precedenza di otto morti. Secondo Sadi, l'obiettivo degli aggressori era quello di fermare il rientro in classe degli studenti delle province del Nordovest e del Sudovest, dove i separatisti di lingua inglese stanno combattendo per l'indipendenza. Secondo la ricostruzione, circa dieci persone a bordo di motociclette hanno fatto irruzione nel complesso dell'Accademia bilingue internazionale Madre Francisca a Kumba, aprendo "freddamente il fuoco sugli alunni presenti nelle aule". Secondo una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio locale delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), gli aggressori hanno inoltre fatto uso di machete. (Res)