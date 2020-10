Spagna: de Cos (Banca centrale), nei prossimi trimestri "significativo aumento tasso insolvenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna nei prossimi trimestri ci sarà "un significativo aumento del tasso di insolvenza, anche nello scenario più favorevole". Lo ha affermato oggi il governatore della Banca centrale spagnola, Pablo Hernandez de Cos, nel corso del suo intervento al terzo Forum bancario organizzato dal quotidiano "El Economista" e "Accenture", aggiungendo che le autorità economiche e di vigilanza continueranno ad esercitare uno "stretto controllo" sulle istituzioni e sui mercati finanziari affinché continuino a fornire il necessario flusso di credito all'economia. Secondo de Cos, la giusta ricetta è "evitare un aggiustamento al ribasso del volume del credito a fronte della crisi Covid-19", moderando anche l'impatto sulla redditività. Se le garanzie pubbliche (Ico) e le moratorie sulla capacità di pagamento degli agenti del settore privato mira anche a mitigare il deterioramento del rating del credito, il rischio, tuttavia, è che le banche facciano "cattivo uso" di tali misure misure. Per questo motivo, le linee guida di vigilanza ritengono anche che le misure contabili non debbano "pregiudicare la corretta identificazione delle perdite di valore e l'assegnazione di una ragionevole copertura del rischio di credito", fornendo agli istituti gli incentivi necessari per mantenere gli standard in linea con le aspettative. (Spm)