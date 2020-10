Tlc: Gubitosi (Tim), Gaia-X è un progetto eccellente, diventerà europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue "ha avviato un progetto molto buono sui dati", dal momento che "Gaia X è un'idea eccellente". Lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, in un forum sul digitale in Europa organizzato da "Financial Times" e dall'associazione europea delle Tlc (Etno). "Il progetto è iniziato come una cooperazione franco-tedesca. Oggi noi siamo nella fase di ingresso, insieme con altre compagnie italiane. L'ambizione è farlo diventare un progetto europeo", ha affermato Gubitosi, che ha sottolineato: "Credo molto nel progetto e penso che ne seguiranno altri".(Rin)