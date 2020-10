Milano: Consiglio comunale approva variazione di bilancio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 26 voti a favore e 13 astenuti il Consiglio comunale di Milano ha approvato la variazione di bilancio 2020. La manovra - spiega una nota di Palazzo Marino - prevede un rafforzamento di investimenti finanziati con il risparmio degli anni precedenti e con nuovo debito in un quadro difficile caratterizzato da una flessione delle entrate dovuta all'emergenza Covid-19. La manovra può contare su 248 milioni di euro di avanzo di amministrazione 2019, vincolati a sostenere spese di investimento e interventi sul piano triennale delle opere (Pto) del 2020. Ci sono poi 36 milioni di euro derivanti da devoluzione dei mutui a cui si aggiungono ulteriori finanziamenti a lungo termine per 100 milioni di euro nel 2020 e 50 milioni nel 2021, necessari per rafforzare ulteriormente gli investimenti finanziati nel 2020, anche a sostegno delle infrastrutture della città su cui incanalare i futuri processi di ripresa.(com)