Ue: M5s, d'accordo con Timmermans, futuro a emissioni zero è l'unico possibile

- Un futuro a emissioni zero "è l'unico possibile e i costi da affrontare oggi per la transizione sono di gran lunga inferiori a quelli che dovremmo affrontare in futuro se non attuassimo la svolta green". Lo sottolineano in una nota le deputate e i deputati del M5s in commissione Ambiente. "Siamo d'accordo al 100 per cento con il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans. Ora passiamo alle parole ai fatti: ci sia una 'clausola green' in ogni progetto finanziato con fondi pubblici. Ogni euro speso in Italia e in Europa - concludono i deputati M5s - deve servire a creare più progresso, più posti di lavoro e una riduzione delle emissioni climalteranti e dell'inquinamento". (Com)