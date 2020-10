Commercio: Salmoni (Uiltucs), protesta ambulanti, stop iter cambi posteggio certificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli operatori ambulanti delle rotazioni, non stanno manifestando contro le misure di contenimento della pandemia: chiedono a gran voce che venga sospeso l'iter procedurale dei cambi di posteggio certificati". Lo dichiara in una nota Alessia Salmoni della Uiltucs. "Le motivazioni sono attribuibili ai ritardi della messa in funzionamento del sistema informatico indispensabile nella procedura e previsto dal regolamento del commercio sulle aree pubbliche - continua Salmoni -. Senza il sistema informatico i cambi di posteggio, necessari per la carenza di postazioni, non si riescono a certificare e gli operatori rischiano sanzioni di 5000 euro se non occupano il posteggio loro assegnato anche quando lo stesso è impraticabile. L'assessore Cafarotti e il presidente della commissione Commercio Coia, sembrano aver compreso i ritardi degli uffici nel dotare il dipartimento commercio degli strumenti necessari per espletare la procedura, ma si rifiutano di adoperarsi per sospenderla. In un momento di grave crisi economica e sociale - conclude Salmoni - come quello che stiamo vivendo è una follia non sostenere ed ascoltare gli esercenti. La protesta non si fermerà." (Com)