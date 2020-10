Covid: Bernini (FI), Conte non ci illustri altro Dpcm scaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "dopo tre dpcm (decreti del presidente del Consiglio dei ministri) in undici giorni, e in attesa del decreto ristoro per farci passare un sereno Natale, dalla maggioranza si levano già richieste di sostanziali modifiche alle ultime misure del governo. Una raccomandazione", continua la parlamentare in una nota, "parola molto in voga nel linguaggio di palazzo Chigi: Conte ci risparmi la pantomima di venire un’altra volta, giovedì, a illustrarci un dpcm già scaduto. Ne va della dignità del Parlamento". (Com)