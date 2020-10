Nord Macedonia: governo approva emendamenti alla legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Macedonia del Nord ha approvato oggi gli emendamenti alla legge di bilancio accolti in precedenza dall'assemblea parlamentare. Secondo una nota dell'esecutivo macedone, le modifiche prevedono delle entrate nel 2020 di 196,3 miliardi di denari (circa 3,2 miliardi di euro), inferiori dunque dell'11,5 per cento rispetto alle proiezioni iniziali. La spesa totale prevista è di 252,8 miliardi di denari (circa 4 miliardi di euro), ovvero circa il 4,1 per cento in più rispetto alle previsioni iniziali. Il disavanzo previsto è pari all'8,49 del Prodotto interno lordo (Pil). Secondo la nota governativa, la modifica alla spesa è stata attuata tenendo conto del quarto pacchetto di misure pensate per il sostegno all'economia nazionale. In questo contesto sono previsti dei fondi aggiuntivi nel settore sanitario per attività che contribuiscano direttamente alla lotta contro la crisi pandemica, ed in particolare per l'acquisto di farmaci e per la vaccinazione della popolazione. (Seb)