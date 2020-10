Iran-Usa: Washington sanziona ministero Petrolio e Nioc per sostegno a forza Quds (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nitc ha avuto, secondo il Tesoro degli Usa, un ruolo significativo negli accordi petroliferi utilizzati per generare entrate a beneficio della forza Quds e del movimento libanese Hezbollah. Il personale di Nitc si è coordinato con la forza Quds sul carico di petrolio fornito dalla Nioc e il direttore generale di Nitc Nasrollah Sardashti (Sardashti) ha lavorato con Hezbollah sulla logistica e sui prezzi per le spedizioni di petrolio in Siria. Sardashti ha anche lavorato con il rappresentante del gruppo Qatirji Viyan Zanganeh (Zanganeh) e un alto funzionario della forza Quds per facilitare la spedizione di milioni di dollari di petrolio da parte della Nitc. “Il ministero del Petrolio iraniano è stato utilizzato da individui ai livelli più alti del regime iraniano per facilitare il programma di generazione di entrate della forza Quds. A metà del 2019, il ministero del Petrolio ha organizzato il carico di centinaia di migliaia di barili di petrolio per le spedizioni in Siria, e a metà del 2020 la forza Quds e gli alti funzionari del regime si sono coordinati per utilizzare il ministero del Petrolio per procurare dollari Usa a vantaggio della forza Quds”. “Inoltre, al fine di offuscare il suo coinvolgimento nell'attività di spedizione, Nitc ha costituito una società di copertura negli Emirati Arabi Uniti, Atlas Ship Management”, si legge. (Nys)