Covid: Conte incontra a palazzo Chigi delegazione esercenti su dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato a palazzo Chigi una delegazione degli esercenti che oggi hanno manifestato in piazza Montecitorio, davanti alla Camera dei deputati, per protestare contro le misure contenute nell'ultimo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri), per contrastare la diffusione del Covid-19. Domani, il premier vedrà a partire dalle 11 Confcommercio, Confesercenti, esponenti delle associazioni di gestori di palestre e piscine, rappresentanti di Anica, Agis e Anec. (Rin)