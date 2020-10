Vaccini: Gallera, Rozza si vergogni, Lombardia ha importato 168mila dosi di vaccino autorizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che figura! La consigliera Carmela Rozza si vergogni, stavolta ha toccato il fondo: Regione Lombardia non ha importato da Sanofi e nemmeno distribuito per la stagione influenzale il vaccino Efluelda, ma 168.000 di 'Fluzone' ad alto dosaggio. Un vaccino regolarmente autorizzato da Aifa con nota 0108304-02/10/2020". Lo dichiara in una nota l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "La consigliera Rozza ha commesso un imperdonabile errore – aggiunge Gallera – sbagliando addirittura il vaccino solo per architettare una polemica inutile e sterile. L'agenzia italiana del farmaco ha concesso l'autorizzazione all'importazione del vaccino Fluzone high-dose quadrivalent indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione delle patologie influenzali approvandone l'uso. Vaccino che Regione Lombardia mette a disposizione del sistema sanitario per la campagna vaccinale 2020/2021 che potrà contare, nel complesso, su 2,9 milioni di dosi". "Rammarica il fatto che il Pd – conclude Gallera – che si caratterizzava come un serio partito di contenuti, condivisibili o meno, si sia trasformato in un generatore di fake news, notizie infondate e strumentali". (com)