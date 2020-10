Germania: Bundesbank, utili banche dovrebbero peggiorare a causa della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, la situazione degli utili delle banche tedesche dovrebbe peggiorare e gli istituti di credito potrebbero divenire più restrittivi nella concessione dei prestiti. È quanto afferma la Bundesbank nel bollettino di ottobre, che ha pubblicato nella giornata di oggi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per la Bundesbank gli istituti di credito tedeschi fronteggiano “l'aumento della copertura del rischio nell'attività di prestito” a causa della crisi. La pressione sugli utili derivante dal calo dei margini di interesse sarà, pertanto, “più difficile da compensare”. Ciò “aumenta la probabilità che la pressione sui margini porti a una riduzione del credito”. Finora, prosegue la Bundesbank, le banche tedesche hanno attraversato il contesto dei tassi di interesse bassi e negativi della Banca centrale europea “relativamente” bene. Al momento, in Germania non vi sono “prove che la disponibilità delle banche a concedere prestiti possa essere diminuita”. Al contrario, gli istituti di credito hanno continuato a “espandere la loro attività di prestito e deposito”. (segue) (Geb)