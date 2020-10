Germania: Bundesbank, utili banche dovrebbero peggiorare a causa della crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Bundesbank, il tasso di interesse sui depositi della Bce, pari allo 0,5 per cento, si è rivelato uno strumento di politica monetaria “molto efficace”. Inoltre, l'effetto complessivo sull'intero sistema bancario è “positivo”. Per la Bundesbank, si può infatti constatare che “le misure di politica monetaria dell'Eurosistema, tra cui l'abbassamento in negativo del tasso di interesse, hanno avuto sul sistema bancario tedesco lo scopo voluto, fino alla crisi del coronavirus. Tuttavia, avverte la Bundesbank, il mix di recessione, aumento dell'accantonamento del rischio e riduzione delle riserve di capitale aumenta la probabilità di “raggiungere un punto in cui i tassi di interesse negativi perdono il loro effetto o producono l'esito opposto”. (Geb)