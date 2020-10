© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 27 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione Giunta comunale in videoconferenzaOre 11 - riunione in videoconferenza della Commissione Speciale Contrasto fenomeni di intolleranza e razzismo. Odg: audizione dell' Associazione Uiki Onlus - Ufficio di informazione del Kurdistan in ItaliaOre 12.30 - videoconferenza di presentazione del programma di Contemporaryart Torino + Piemonte - speciale autunno 2020 ela XXIII edizione di Luci d'ArtistaOre 15 - iunione in videoconferenza delle Commissioni Vi, II e I. Odg: Piano di resilienza climatica della Città di Torino - Osservazioni pervenute sulla proposta di deliberazionione 2020 - '1814. (Rpi)