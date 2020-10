Cile: referendum costituzionale, ministro Difesa esclude rimpasto di governo dopo vittoria del sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della difesa del Cile, Mario Desbordes, ha escluso l'eventualità di un rimpasto di governo alla luce del risultato del referendum di domenica, dove il 78 per cento dell'elettorato si è pronunciato a favore della riforma della Costituzione. "Non credo siano necessari cambiamenti nel gabinetto", ha affermato Desbordes in un'intervista rilasciata oggi all'emittente "Radio Cooperativa". Il ministro, tra i pochi nel governo di Sebastian Pinera che si erano dichiarati a favore della riforma, ha quindi affermato che il fatto che alcuni ministri fossero contrari al referendum non implica che adesso debbano lasciare il governo. "Nella misura in cui fanno bene il loro lavoro rappresentando la maggioranza che li ha votati e il governo che compongono mi pare che sia corretto che rimangano in carica", ha aggiunto. Che alcuni esponenti della maggioranza si siano dichiarati contrari alla riforma secondo Desbordes è una "posizione legittima", anche se adesso "bisogna pensare in una Costituzione che rappresenti tutti i cileni", ha sottolineato. (segue) (Abu)