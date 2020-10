Cile: referendum costituzionale, ministro Difesa esclude rimpasto di governo dopo vittoria del sì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di governo "Chile Vamos" ha per parte sua sottolineato che l'istanza di riforma costituzionale non appartiene a nessun partito e fa riferimento piuttosto ad un settore della società trasversale agli schieramenti tradizionali. "Parlare di vincitori e sconfitti è relativo, ci sono importanti dirigenti della coalizione che si sono pronunciati a favore del Sì", ha dichiarato per parte sua il ministro degli Interni, Victor Perez, tra i contrari alla riforma. "Una parte importante della destra ha votato a favore della riforma", ha dichiarato sulla stessa linea il deputato della maggioranza Luciano Cruz-Coke. Secondo il deputato di centrodestra Javier Macaya inoltre "il risultato non ha nulla a che fare con i settori politici o con la destra e la sinistra tradizionali". "Oltre la metà di chi ha votato a favore del Sì aveva votato Pinera al ballottaggio", ha aggiunto. (segue) (Abu)