Cile: referendum costituzionale, ministro Difesa esclude rimpasto di governo dopo vittoria del sì (3)

- Nel discorso tenuto ieri sera dopo l'annuncio della vittoria del sì il presidente Pinera ha affermato che il referendum costituzionale che si è tenuto in Cile "non è la fine ma l'inizio di un cammino verso una nuova costituzione per il paese che sia rispettata da tutti i cileni". I cileni "hanno espresso liberamente la loro volontà attraverso le urne scegliendo l'opzione di una costituente, che per la prima volta avrà piena uguaglianza tra uomini e donne, per concordare una uova costituzione per il Cile", ha detto Pinera. "I cileni hanno dimostrato che il dialogo è più fecondo dell'intolleranza (...). Questo plebiscito non è la fine ma l'inizio di un cammino che dobbiamo fare tutti insieme per una concordare una nuova costituzione per il Cile. Finora la costituzione ci ha diviso, da oggi dobbiamo collaborare per fare in modo che diventi la casa di tutti e la legge fondamentale della repubblica rispettata da tutti", ha proseguito il capo dello stato. (segue) (Abu)