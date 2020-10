Vaccini: Rozza (Pd), Gallera farebbe bene a non insultare, citati documenti ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Gallera farebbe bene a non insultare e a fornire le carte, così come abbiamo fatto noi". Così la consigliera regionale lombarda del Partito democratico, Carmela Rozza, replica in una nota all'assessore al Welfare Giulio Gallera in merito alle168mila dosi di vaccino antinfluenzale. "La nostra denuncia, peraltro - prosegue Rozza - parte da segnalazioni circostanziate. I documenti delle gare di Aria dicono che la Regione si è aggiudicata 168mila dosi di Efluelda dalla Sanofi e una circolare dell'Ats ai medici di medicina generale di Milano indica che dal 2 di novembre sarà distribuito quel vaccino, come conferma anche la circolare della direzione generale welfare dell'8 ottobre". "Sono documenti ufficiali, Gallera faccia chiarezza", conclude Rozza. (com)