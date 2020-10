Germania: Grossi (Aiea), ritardare abbandono del nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza l'energia nucleare gli obiettivi dell'accordo sulla protezione del clima, concluso a Parigi nel 2015 sotto l'egida delle Nazioni Unite, “non potrebbero essere raggiunti”. Per tale motivo, la Germania deve ritardare l'abbandono graduale del nucleare come fonte di energia, deciso dal governo federale nel 2011 con scadenza entro il 2022. È quanto affermato dal direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, che oggi ha incontrato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas a Berlino. Intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Grossi ha osservato che “un terzo dell'energia pulita nel mondo è nucleare”. Senza l'energia nucleare, ha quindi sottolineato il direttore generale dell'Aiea, le emissioni di CO2 “si moltiplicherebbero”. Pertanto, il nucleare è “parte della soluzione” per la transizione energetica nel rispetto dell'ambiente. Per Grossi, il nucleare rappresenta, quindi, “un'aggiunta estremamente efficiente alle fonti rinnovabili che, come noto, non sempre forniscono energia in maniera uniforme”. (segue) (Geb)