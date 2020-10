Lombardia: Grimoldi (Lega), diffida a Report a mandare in onda servizio su miei presunti sms privati, pronta querela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho dato mandato al mio avvocato, per tutelare la mia onorabilità e la mia immagine pubblica di deputato del Parlamento italiano, di inviare alla Rai un diffida sulla messa in onda questa sera nella trasmissione di Rai 3, 'Report', di un servizio in cui, vedendo le anticipazioni pubblicate sulla pagina Facebook della suddetta trasmissione, vengo diffamato e in cui vengono mostrati presunti screen shot di mie presunte private e riservate comunicazioni avvenute tramite messaggio. Ho richiesto inoltre che si proceda all'immediata rimozione e cancellazione dalla pagina facebook della trasmissione 'Report' di qualsivoglia video o riproduzione relativa ai fatti descritti. Mi riservo inoltre di portare avanti nelle sedi competenti le azioni legali a tutela della mia reputazione, presentando una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione Report". Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. (Com)